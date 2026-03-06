Депутат Кирьянов: Telegram рискует лишиться рынка рекламодателей из РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала размещение рекламы в одном из телеграм-каналов нарушением российского законодательства в связи с ограничением доступа к мессенджеру. Что это значит для блогеров, разбиралась Москва 24.

Вразрез с законом

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Федеральная антимонопольная служба назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением российского законодательства.

Поводом стала история с промо-постами в блоге "ЛОСКУТОВА МАРИЯ" от 28 января и 20 февраля 2026 года. По версии ФАС, так как доступ к Telegram ограничен на основании решения Роскомнадзора, то это же относится и к телеграм-каналу девушки. В таком случае размещение рекламы является нарушением закона, объяснили свою позицию в антимонопольной службе.

При этом в ведомстве отметили, что ответственность в данном случае несут и заказчики, и распространители.





пресс-служба ФАС В настоящее время при наличии оснований ведомство принимает предусмотренные законодательством меры реагирования.

В связи с этим участникам рынка рекомендовали проверить контент на ограниченных ресурсах и привести свою деятельность в соответствие с законом.

Однако в Ассоциации блогеров и агентств (АБА) заявили, что опубликованная ФАС информация не соответствует действительности.

"Официального дела нет на сайте в базе ФАС. Комментарии ведомства основаны на сканах документа, опубликованного в телеграм-канале "Телеграм Лоскутова" (принадлежит мужу Марии. – Прим. ред.). Нет официальной позиции ведомства, кроме комментария в СМИ", – сказано в соцсетях организации.

Более того, при регистрации каналов через сайт Роскомнадзора владельцы видят уведомление о возможности размещать рекламу в своих блогах.

"АБА уже готовит запрос через наши рабочие группы с ведомствами в ФАС и Роскомнадзор для получения официальных ответов", – заявили в ассоциации.

В то же время Роскомнадзор заявил, что считает разъяснения ФАС исчерпывающими. В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба добавила, что, помимо Telegram, нашла нарушения закона о рекламе в Instagram, Facebook, WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), а также на YouTube.

В ответ на это зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказал Москве 24, что возникшая ситуация не является новой.

"Мы уже видели то же самое с Instagram и Facebook. Если государство вводит ограничения в отношении какой-либо площадки, они автоматически касаются и рекламного рынка", – отметил депутат.

Он добавил, что у Telegram есть стандартный выход из ситуации: соответствовать требованиям российского законодательства и продолжать работу либо смириться с тем, что на этой площадке больше не будет рынка рекламодателей, готовых платить деньги.





Артем Кирьянов зампред комитета Госдумы по экономической политике Людей, которые вкладывались в развитие каналов в Telegram, искренне жаль. Многие работают неанонимно, платят налоги, оформили свою деятельность как бизнес. Ситуация повторяется с разными платформами: из-за поведения самой площадки их бизнес приходит в упадок. Я лично сочувствую тем, кто потратил много усилий и денег, вырастил рекламную площадку, а теперь из-за наплевательского отношения владельцев соцсети к российским законам она больше не может быть коммерческой.

В качестве альтернатив Telegram депутат отметил VK и мессенджер MAX. По словам Кирьянова, рекламный рынок обязательно найдет свои решения.

Не все так просто?

Адвокат Вадим Багатурия в разговоре с Москвой 24 обратил внимание на то, что официальные данные на сайте ФАС не опубликованы, а значит, пока нельзя сделать однозначные выводы. Но если же предположить, что обсуждаемая информация подтвердится, некоторых может ждать штраф по статье о нарушении законодательства о рекламе (14.3 КоАП РФ).

Это влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 2 500 рублей; на должностных лиц – от 4 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц – от 100 000 до 500 000, добавил Багатурия.





Вадим Багатурия адвокат Однако еще раз повторю: это актуально только в том случае, если информация подтвердится. Важный нюанс: Telegram, в отличие от Meta (которой принадлежат Facebook и Instagram), экстремистским сообществом не признавали.

В свою очередь, член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев также отметил, что сообщения от ФАС и Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными, а значит, делать какие-либо выводы нельзя.

"Если идут одни мнения, потом другие, потом третьи, значит, говорить о принятии окончательного решения пока рано. Что мы выяснили на данный момент? Официального дела нет. Нет официальной позиции ведомства, кроме комментариев в СМИ. А комментарии в СМИ – это еще не официальный документ", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Однако он добавил, что многое изменится, если рекламу в Telegram действительно запретят.





Николай Григорьев член совета Гильдии маркетологов Мессенджер за последние годы раскручивался очень мощно – и самими пользователями, и большим количеством коммерческих компаний. Для всех, кто так или иначе работал с Telegram, это серьезный вопрос, который требует, во-первых, официального прояснения, а во-вторых, в случае запрета – срочного поиска альтернатив, которых на сегодняшний день с такими охватами и эффективностью действительно нет.

В случае с мессенджером приходится выбирать, что важнее: коммерческая эффективность или вопросы национальной безопасности страны. Выбор сделан в пользу суверенитета, подчеркнул эксперт.

Тем не менее бизнесу нужно продвигать свои товары и услуги. При этом он крайне изобретателен, что и доказывал все последние годы. Когда в сложные времена нужно быстро что-то придумать, буквально через короткое время можно будет увидеть нестандартные и сильные варианты, заключил Григорьев.

