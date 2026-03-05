Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 22:08

Технологии

В ФАС заявили, что размещение рекламы в Telegram нарушает закон

Фото: ТАСС/Абзац/Анастасия Романова

Размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушает федеральный закон "О рекламе" в части запрета ее публикования на запрещенных площадках. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ.

Таким образом ведомство прокомментировало появившиеся в интернете документы о якобы принятом службой решении, касающемся рекламы в телеграм-каналах. Согласно сканам документа, опубликованного в блоге "Лоскутова Мария", ФАС признала размещенные там соответствующие объявления нелегальными.

"В соответствии со статьей 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзором ограничен доступ в отношении мессенджера Telegram. Соответственно, телеграм-канал "ЛОСКУТОВА МАРИЯ" является ресурсом, доступ к которому ограничен. С учетом изложенного в размещении рекламы в телеграм-канале "ЛОСКУТОВА МАРИЯ", в частности в размещении 28.01.2026 и 20.02.2026 рекламы, усматриваются признаки нарушения части 10.7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе", – следует из материала.

Как указали в ведомстве, специалисты службы в непрерывном режиме отслеживают соблюдение рекламного законодательства в стране. В соответствии с нормами, реклама не может появляться на ресурсах, которые признаны нежелательными в России, или на тех, доступ к которым ограничен.

В связи с ограничением доступа к мессенджеру Telegram, ФАС начала рассматривать размещение рекламных интеграций на этой платформе как признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за несоблюдение которого несут как рекламодатели, так и рекламораспространители.

"В настоящее время при наличии оснований ведомство принимает предусмотренные законодательством меры реагирования", – заявили в ФАС.

Также в службе рекомендовали участникам рынка проанализировать контент, который размещается на ограниченных ресурсах, чтобы привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Ограничения работы Telegram начали вводиться в России с 10 февраля. Роскомнадзор объяснил это тем, что платформа не выполняет требования российского законодательства, в частности, проигнорировала около 150 тысяч запросов Минцифры на удаление незаконного контента.

Также мессенджер обвинили в содействии незаконному распространению персональных данных россиян через сервисы "интернет-пробива", вплоть до формирования досье.

24 февраля появилась информация о проверке в отношении основателя мессенджера Павла Дурова. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил о возможном полном блокировании мессенджера в России, если его связь с терроризмом будет доказана. Позднее СМИ сообщили, что это может произойти в начале апреля.

Читайте также


технологии

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика