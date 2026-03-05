Электромобиль "Атом" сможет работать в РФ как такси после старта серийного выпуска

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Электромобиль "Атом" сможет быть включен в перечень машин для использования в качестве такси после того, как начнется серийный выпуск, сообщили ТАСС в компании-разработчике АО "Кама".

В компании объяснили, что после начала серийного производства будет получена необходимая документация. Начиная с этого момента "Атом" смогут внести в перечень такси, который формируется Минпромторгом РФ. В АО "Кама" добавили, что закон о локализации такси предусматривает три пути включения в реестр.

Закон о локализации такси вступил в силу 1 марта. В октябре прошлого года Минпромторг публиковал первичный список автомобилей, которые подойдут под критерии. На тот момент им соответствовали более 20 моделей от 6 российских брендов.

Глава ведомства Антон Алиханов пояснил, что для допуска на рынок такси у автопроизводителей есть 3 пути: соответствие требованиям по уровню локализации, перезаключение специнвестконтрактов и отдельное решение правительства.

