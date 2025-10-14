Глава Минпромторга заявил, что закон о локализации такси вступит в силу без переносов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Срок вступления в силу закона о локализации автомобилей для работы в такси не будут переносить. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

"Он (закон. – Прим. ред.) принят не так давно, и он не вступил еще в силу. Поэтому не видим смысла сейчас говорить о переносе", – сказал министр.

Алиханов отметил, что для допуска на рынок такси у автопроизводителей есть три пути: соответствие требованиям по уровню локализации, перезаключение специнвестконтрактов в определенные сроки и отдельное решение правительства.

"Мы соответствующие предложения готовим, но тоже будем исходить и отталкиваться в первую очередь от уровня локализации этих автомобилей. И все площадки запущены, перезапущены, сборочные, производственные в нашей стране. И мы сейчас оцениваем, какие из этих автомобилей являются, скажем так, достойными с точки зрения уровня локализации, чтобы мы допустили их на рынок такси", – подчеркнул Алиханов.

В качестве примера автомобиля, который точно будет допущен к работе в такси, министр привел кроссовер Haval, производящийся в Тульской области.

Владимир Путин в мае подписал закон о локализации такси. Он вступит в силу 1 марта 2026 года, однако в некоторых регионах его отсрочат.

В октябре Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей для такси. Критериям соответствуют более 20 моделей от шести российских брендов.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков заявил, что стоимость такси продолжит расти даже в случае отмены закона о локализации автомобилей. Однако оценить влияние самого закона на рынок пока невозможно из-за отсутствия окончательного перечня одобренных машин.