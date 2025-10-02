Бренды Haval и Tenet дополнят список авто для работы в такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Перечень автомобилей, подходящих под критерии закона о локализации такси, планируется расширить до 1 марта 2026 года. Его дополнят производящимися в России моделями брендов Haval, Tenet и выпускающимися на "Автоторе" машинами, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

Министерство ведет соответствующую работу с производителями. Итоговый список автомобилей для работы в такси появится ближе к 1 марта следующего года. Он будет пополняться по мере локализации некоторых моделей.

При этом закон о локализации не будет распространяться на сервисы для аренды машин с водителями, а также на автомобили, которые уже работают в такси, отметили в Минпромторге.

В ведомстве добавили, что выпускаемые в РФ автомобили представлены в различных классах. Они смогут закрыть потребности граждан в наиболее популярных тарифах такси.

Ранее был опубликован первичный список машин, которые соответствуют требованиям закона о локализации. В него вошли шесть брендов – Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич". Всего более 20 моделей указанных автопроизводителей.