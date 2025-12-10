Москалькова предложила сформировать новый реестр профессий

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать реестр профессий с высокой степенью цифровизации и сформировать для них систему комплексной подготовки. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на ее пресс-службу.

Омбудсмен подчеркнула, что некоторые традиционные профессии исчезают, а другие появляются из-за внедрения искусственного интеллекта и роста количества данных.

"В этой связи в целях минимизации рисков технологической безработицы и обеспечения плавного перехода специалистов на новые рабочие места Татьяна Москалькова предлагает сформировать реестр профессий с высокой степенью цифровизации", – добавила пресс-служба.

Ранее Владимир Путин заявлял, что в России должен быть создан штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта. Он также поручил правительству и регионам России сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ. Президент подчеркнул, что страна не может допустить зависимость от иностранных технологий, это вопрос суверенитета.

При этом председатель правительства РФ Михаил Мишустин отмечал, что Россия планирует выйти в мировые лидеры по развитию искусственного интеллекта. Кроме того, он обратил внимание на необходимость ухода от зарубежных поставщиков в сфере ИИ.