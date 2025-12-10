Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 10:29

Общество

Москалькова предложила сформировать новый реестр профессий

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать реестр профессий с высокой степенью цифровизации и сформировать для них систему комплексной подготовки. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на ее пресс-службу.

Омбудсмен подчеркнула, что некоторые традиционные профессии исчезают, а другие появляются из-за внедрения искусственного интеллекта и роста количества данных.

"В этой связи в целях минимизации рисков технологической безработицы и обеспечения плавного перехода специалистов на новые рабочие места Татьяна Москалькова предлагает сформировать реестр профессий с высокой степенью цифровизации", – добавила пресс-служба.

Ранее Владимир Путин заявлял, что в России должен быть создан штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта. Он также поручил правительству и регионам России сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ. Президент подчеркнул, что страна не может допустить зависимость от иностранных технологий, это вопрос суверенитета.

При этом председатель правительства РФ Михаил Мишустин отмечал, что Россия планирует выйти в мировые лидеры по развитию искусственного интеллекта. Кроме того, он обратил внимание на необходимость ухода от зарубежных поставщиков в сфере ИИ.

Собянин: московскому центру "Профессии будущего" исполнилось 2 года

Читайте также


общество

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика