Собянин и Греф поспорили, кого может заменить искусственный интеллект

Фото: 123RF/peshkov

Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф поспорили, кого может заменить искусственный интеллект (ИИ). Дискуссия состоялась в рамках Международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit, который проходит в столице.

"Кого заменит искусственный интеллект? Людей самых не квалифицированных профессий", – сказал Греф.

Мэр не согласился с мнением главы Сбербанка и заявил, что ИИ способен заменить представителей высокотехнологичных сфер. Глава города подчеркнул, что нейросети не занимаются погрузкой товаров, разгрузкой или подачей еды, но связаны с "высокотехнологичными ребятами, которые сидят у компьютера".

"А грузчики как бы так и останутся. Как может дворника заменить искусственный интеллект, например? А дворникам нужно, чтобы кто-то командовал. Это (заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр. – Прим. ред.) Бирюков, а Бирюковым должен командовать Собянин. Эту цепочку протягивайте", – сказал градоначальник.

Греф ответил, что в будущем роботы будут способны на большее, чем от них ожидалось ранее. Он добавил, что уже через два или три года они будут представлять собой не только машины с пылесосами, но получат возможность физически подметать улицы, подавать и готовить еду.

"Слушайте, если у вас снег во дворе не убран, обращайтесь к Герману Оскаровичу (Грефу. – Прим. ред.)", – пошутил Собянин.

Глава Сбербанка в шутку отметил, что ему нужно еще хотя бы несколько лет, а потом его можно будет приглашать в качестве дворника.

Ранее сообщалось, что Москва занимает лидирующую позицию в сфере роботизации складской и производственной инфраструктуры. Техника перемещает товары и материалы, сортирует их и комплектует. Использование роботов снижает уровень тяжелого и опасного труда, повышает производственную безопасность, а также способствует повышению квалификации персонала.

