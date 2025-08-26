ИИ начал помогать чат-боту Александре отвечать на вопросы про МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Искусственный интеллект начал помогать чат-боту Александре отвечать на вопросы о работе Московских центральных диаметров (МЦД) и пригородных электропоездов на всех 10 платформах, где доступен виртуальный помощник. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

С начала 2025 года к нейросетям было подключено свыше 30% базы данных виртуального помощника. В настоящее время ему доступно большее число тем разной степени сложности.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что за год с помощью ИИ Александра ответила на более чем 230 тысяч вопросов пользователей.

"В соответствии с транспортной стратегией до 2030 года, которую утвердил Сергей Собянин, мы продолжим внедрять нейросети в наши сервисы и повышать комфорт пассажиров", – подчеркнул вице-мэр.

При помощи ИИ чат-бот может рассказывать интересные факты о столичном метрополитене, а также отвечать на вопросы о работе речного транспорта, МЦК, аэроэкспресса, каршеринга и такси.

Вместе с тем ИИ предоставляет пользователям информацию о правилах пользования городским транспортом, работе в транспортном комплексе, навигации, рекламе и сервисах, а также поддерживают беседы на разные темы, посвященные в том числе книгам и хобби.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене начали тестировать нейроголос в аудиосообщениях. В рамках пилотного проекта ИИ будет применяться в работе дикторов метро.

Тестирование нейроголоса пройдет на Сокольнической линии, где много пересадок на МЦК, МЦД и другие линии метро. На этой же ветке располагается станция "Комсомольская" – лидер по числу объектов инфраструктуры, которые объявляют дикторы.

