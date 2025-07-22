Собянин рассказал, как город заботится о природе при строительстве метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве при строительстве метро особое внимание уделяется экологии. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Как подчеркнул мэр столицы, во время работ и при эксплуатации метрополитена важно рационально использовать природные ресурсы. Для этого специалисты проводят экологический контроль мониторинга воздуха, подземных и поверхностных вод, а также анализ почвы.

"Все образцы исследуются в независимых лабораториях. Чаще всего такую проверку делают при проходке тоннелей, затрагивающей территории национальных парков или заповедных зон", – сказал Собянин.

Например, отметил мэр, проверка проводилась во время строительства Большой кольцевой линии. Тогда тоннелепроходческие щиты работали под территориями природоохранных зон и неоднократно пересекали акваторию Москвы-реки.

Кроме того, во время работ вывозят и утилизируют отходы. На станции "ЗИЛ" Троицкой линии для создания котлованов и оборотных тупиков потребовалось изъять почти 400 тысяч кубометров грунта.

Также идет работа по восстановлению зеленых насаждений.

"Например, около электродепо "Столбово" высадят больше 600 кустарников и деревьев. В ТиНАО – порядка 1,4 тысячи", – пояснил Собянин, добавив, что при благоустройстве территории у станции "Кунцевская" БКЛ высадили почти 300 деревьев и 2,5 тысячи кустарников.

Вместе с тем минимизируется и вред для животного мира – вырубка деревьев и кустарников проводится до периода гнездования, трава не выжигается и не используются химические реагенты.

Данные меры позволяют избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

Ранее Собянин рассказал, что каждый год в метро Москвы планируют открывать от 4 до 6 станций. Работы не будут прекращаться, поскольку в настоящее время существует необходимость постоянного развития рельсового транспорта в городе.

Планируется охватить новые районы и микрорайоны столицы, а также улучшить нынешнюю инфраструктуру, интегрировав в нее города Московской области.

