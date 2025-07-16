Собянин дал старт проходке тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф дали старт строительству левого перегонного тоннеля Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена на территории нового района "СберСити".

"Сегодня (16 июля. – Прим. ред.) запускаем тоннелепроходческий комплекс от "Рублево-Архангельской" в сторону "Ильинской", которое будет одним из таких мощных транспортно-пересадочных узлов, разгрузит движение в целом районе", – сказал мэр Москвы.

Он напомнил, что линия столичного метро позволит улучшить транспортную доступность более миллиона москвичей и жителей Подмосковья. Станция "Рублево-Архангельское" расположена в самом центре района "СберСити". Это один из новых деловых центров столицы, где работают около 70 тысяч человек.

"И очень важно, что район, новый район Москвы формируется по-современному. Самый крупный в мире проект, который реализуется по стандартам "зеленого" проектирования, также здесь применяются технологии умного дома, умного города", – отметил мэр.

Кроме того, в районе формируют мощную социальную, спортивную и образовательную инфраструктуру. Собянин назвал "СберСити" фактически новым современным городом, который добавит динамику развития Москвы в целом и задаст градостроительные тренды.

В свою очередь, Греф сказал, что при застройке нового района применяются самые современные технологии. В частности, при проектировании учитывались эстетические, технологические и этические потребности москвичей.

"Мы видим уже по темпам продажи, что спрос здесь достаточно большой. Мы строим и продаем с опережением графика. Здесь будет построена уникальная инфраструктура", – добавил председатель правления Сбера.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, новая Рублево-Архангельская линия метро пройдет от "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в подмосковный Красногорск. Линия длиной свыше 27 километров будет иметь 12 станций и пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Таким образом, ветка метрополитена свяжет два деловых квартала – "СберСити" и "Москва-Сити". Проходка левого тоннеля между "Рублево-Архангельским" и "Ильинской" производится тоннелепроходческим комплексом (ТПМК) "Александра". В сентябре текущего года ТМПК "София" начнет проходку правого тоннеля.

"Александра" пройдет тоннель длиной 2,5 километра. Глубина заложения станций "Рублево-Архангельское" и "Ильинская" составляет 16,5 и 17 метров соответственно, а самая глубокая точка перегонного тоннеля между станциями составляет 25 метров. При этом сооружение проложат под Москвой-рекой.

Метростроевцы уже возводят станции "Звенигородская", "Народное Ополчение", "Бульвар Генерала Карбышева", "Серебряный бор", "Строгино", "Липовая роща", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". Открытие линии улучшит транспортное обслуживание нескольких районов Москвы: Пресненского, Дорогомилово, Филевский Парк, Щукино, Строгино, Хорошёво-Мнёвники и Кунцево.

Также удобный вид транспорта станет доступен для свыше 100 тысячи жителей Подмосковья. По данным пресс-службы, в первые годы веткой будут пользоваться 170 тысяч пассажиров в день, а в перспективе эта цифра вырастет до 250 тысяч пассажиров в сутки.

Ранее Собянин заявлял, что каждый год в метро Москвы планируют открывать от 4 до 6 станций. Работы по строительству метрополитена не будут прекращаться, поскольку в настоящее время существует необходимость постоянного развития рельсового транспорта в городе. Планируется охватить новые районы и микрорайоны, а также улучшить нынешнюю инфраструктуру, интегрировав в нее города Московской области.

