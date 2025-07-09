Началось строительство монолитных конструкций станции метро "Липовая Роща"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На строящейся станции метро "Липовая Роща" Рублево-Архангельской линии начались монолитные работы, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, для возведения монолита станции и ее оборотных тупиков протяженностью 650 метров необходимо 79 тысяч кубометров бетона – 30 тысяч на станцию и 49 – на тупики.

"Параллельно на объекте идут работы по гидроизоляции станционного комплекса", – подчеркнул Ефимов.

Для создания котлована станции и тупиков проектом запланировали изъять 477 тысяч кубометров грунта. При этом работы над самим котлованом уже завершены, рабочие продолжают устраивать ограждающие конструкции.

"Для сокращения сроков строительства на объекте применили метод анкерного крепления котлована станции", – объяснил гендиректор "Мосинжпроекта" Максим Гаман.

Он добавил, что ограждающие конструкции можно возвести всего за один этап, благодаря использованию 622 анкерных шпунтовых стенок длиной от 22 до 30 метров. Это сокращает сроки работ, снижает трудозатраты и положительно сказывается на общей производительности.

"Непосредственно при монтаже исключен ручной труд", – резюмировал Гаман.

"Липовая Роща" войдет в состав Рублево-Архангельской линии метро, она появится на границе районов Строгино и Рублево-Архангельское, за МКАД. Новая ветка метрополитена длиной почти 28 километров свяжет "Москва-Сити" и Рублево-Архангельское. С ветки можно будет пересесть на соседние МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Ранее строители завершили монолитные работы на строящейся станции метро "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии. Здесь уже готовы основные конструкции платформы, возводятся оба вестибюля. Новая станция откроется в Хорошёво-Мнёвниках недалеко от пересечения с улицей Шеногина, Шелепихинским шоссе и 1-м Силикатным проездом.

