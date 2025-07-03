Сквозная нумерация выходов появилась более чем на 100 станциях метро в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Сквозная нумерация выходов появилась на указателях всех линий Московского метрополитена. Ей оснастили более 100 станций, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве отметили, что нумерация была выполнена в едином стиле. Привычные указатели с обозначением выходов нанесли рядом с названием станции, на которую можно пересесть.

Кроме того, специалисты обозначили ближайшие выходы крупным шрифтом, а выходы на соседних станциях – меньше. Теперь для удобства номер выхода с соседней станции находится на всем пути следования.

"Сейчас продолжаем совершенствовать навигацию: благодаря сквозной нумерации пассажиры могут без использования сторонних сервисов узнать номера выходов на соседних станциях. Такой нумерацией мы оснастили уже более 1,3 тысячи указателей", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее российский кабмин предложил правительству Москвы переименовать станцию метро "Новомосковская" в "Станкин". Она служит связующим звеном между Сокольнической и Троицкой линиями метрополитена в районе Коммунарка. Там также планируется строительство современного кампуса МГТУ "Станкин". Как отметили в правительстве РФ, техническое задание на строительство комплекса для 11,5 тысячи студентов должно быть готово к сентябрю.

