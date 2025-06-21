Сергей Собянин провел технический запуск нового участка Троицкой линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин провел технический пуск участка Троицкой линии Московского метрополитена от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ". Открытие станций метро "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ" планируется в День города.

"Сегодня мы делаем технический пуск. Три месяца дается на то, чтобы завершить все инженерные работы, провести пусконаладку. Ну и я надеюсь, что в День города эти станции примут своих первых пассажиров", – поделился мэр.

Глава города поблагодарил строителей, а также выразил надежду, что все работы будут завершены "в срок и качественно".

"Важно то, что из четырех станций три имеют пересадки на другие линии метро. Ну и, конечно, самое важное, что для 600 тысяч москвичей метро будет ближе", – добавил градоначальник.

В мэрии Москвы отметили, что во время технического пуска по новому участку было организовано движение тестового мотовоза. По итогам технического пуска специалисты проведут наладку инженерных систем и устройств на станциях и в тоннелях.

Строительство Троицкой линии метро осуществляется поэтапно. В прошлом году в два этапа открылись участки первой очереди с семью станциями метро – "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская".

Благодаря первым участкам линии удалось улучшить транспортное обслуживание порядка 700 тысяч москвичей, отметили в мэрии.

Во второй участок Новаторская – ЗИЛ входят четыре станции: "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". Их работа сможет улучшить транспортное обслуживание жителей районов Даниловский, Донской, Гагаринский, Академический, Котловка, Нагорный, Ломоносовский.

Всего Троицкая линия метрополитена будет иметь 17 станциями и пройдет от станции "ЗИЛ" Московского центрального кольца в Даниловском районе до города Троицка. В мэрии прогнозируют, что пассажиропоток линии составит примерно 340 тысяч пассажиров в день.

Ранее Собянин рассказал, что до 2030 года свыше 90 станций московского метро будет оснащено цифровой навигацией. Мэр отметил, что лидером по количеству станций с цифровой навигацией станет БКЛ. Однако специалисты не оставят без внимания и пересадочные узлы. Обновленные схемы появятся и на строящихся линиях – Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской.