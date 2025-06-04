В Москве досрочно завершен этап создания пересадки на станции метро "Академическая"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты досрочно закончили новый этап работ по созданию пересадки на станции "Академическая", которая соединит Калужско-Рижскую и Троицкую линии столичного метро. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

В связи с этим ограничения на участке между "Новыми Черемушками" и "Октябрьской" в июне вводить не планируется. Меры действовали в выходные, напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.

Кроме того, для комфорта горожан транспортное ведомство запускало бесплатные компенсационные автобусы, которые за время работы перевезли свыше 113 тысяч человек. Вместе с тем на станциях дежурили сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). В их задачи входило оказание помощи в построении альтернативных маршрутов, заключил Ликсутов.

Тем временем новый график работы продолжает действовать в вестибюле на станции "Киевская" Кольцевой линии. До середины июля из-за ремонта эскалаторов по будним дням подъемники к выходам 1–4 и пересадке на Филевскую линию будут работать лишь в одну сторону.

Пассажиров призвали обходить зону ремонта через эскалаторы выходов 5–6. По утрам – для входа и перехода с Филевской на Кольцевую линию, а по вечерам – для выхода и перехода с Кольцевой на Филевскую линию.