Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работы по строительству первого пускового комплекса Рублево-Архангельской линии метро от станции "Шелепиха" до станции "Бульвар Генерала Карбышева" выполнены на 50%. Его пуск запланирован на конец 2026 года, сообщил Сергей Собянин во время осмотра строительства станции "Народное Ополчение".

По словам мэра Москвы, к настоящему моменту специалисты проложили практически все тоннели и приступили к возведению станций. Градоначальник добавил, что все станции на данном участке сдадут одновременно.

Присутствовавший на осмотре президент компании – подрядчика АО "Объединение "Ингеоком" Дмитрий Евсеев доложил Собянину, что все работы идут в соответствии с графиком. В частности, их объем на "Народном ополчении" достиг 60%. Сейчас специалисты занимаются отделкой самой станции и служебных помещений, а также прокладывают инженерные системы.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы говорится, что Рублево-Архангельская линия столичной подземки длиной 27,6 километра с 12 станциями соединит "Москва-Сити" и деловой кластер "СберСити" в районе Рублево-Архангельское за МКАД. Она также протянется в Красногорск. На линии будут пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Предполагается, что в первые годы эксплуатации линией будут пользоваться около 170 тысяч пассажиров в сутки, а в перспективе это число может вырасти до 250 тысяч горожан.

В пресс-службе также указали, что две первые станции будущей ветки "Деловой центр" и "Шелепиха" были открыты в 2018 году в составе БКЛ. Строительство первого и второго пусковых комплексов от "Шелепихи" до "Липовой Рощи" стартовало в 2021-м. Их протяженность составит 12,7 километра и включит в себя 6 новых станций: "Звенигородскую", "Бульвар Генерала Карбышева", "Серебряный Бор", "Строгино", "Липовую Рощу" и "Народное Ополчение".

Последняя будет расположена вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова. Станцию было решено возвести на глубине 22 метра. Согласно оценкам экспертов, она улучшит транспортную доступность для более чем 180 тысяч жителей района Хорошёво-Мнёвники, из которых около 42 тысяч живут в пешей доступности. Например, пассажиры смогут добираться до "Москва-Сити" в 2 раза быстрее.

Прогнозируется, что "Народным Ополчением" будут пользоваться около 12 тысяч человек в сутки, а вместе со станцией БКЛ пассажиропоток транспортного узла достигнет 30 тысяч человек в сутки.

Ранее Собянин раскрыл дизайн станции "Вавиловская" Троицкой линии метро. По его словам, он будет посвящен выдающемуся ученому-физику Сергею Вавилову и его исследованиям в области люминесценции.

Стены вдоль платформы планируется украсить мелкими стальными элементами с зеркальной поверхностью, которые будут отражать свет. Их мерцание смогут видеть только пассажиры, и он не помешает машинистам.

