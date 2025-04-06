Сергей Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Вавиловская"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Дизайн станции "Вавиловская" Троицкой линии метро будет посвящен выдающемуся ученому-физику Сергею Вавилову и его исследованиям в области люминесценции, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По задумке, светильники, которые расположат над платформой, будут символизировать частицы света. С их помощью будет создаваться эффект движения, который позволит увеличить диаметр от 10 до 30 сантиметров.

Стены вдоль платформы планируется украсить мелкими стальными элементами с зеркальной поверхностью, которые будут отражать свет. При этом эффект их мерцания смогут видеть только пассажиры и он не помешает машинистам.

"Вавиловская" располагается вдоль Ленинского проспекта и имеет два подземных вестибюля. Южный планируется объединить с пешеходным переходом, который находится под проспектом. Северный будет вести в сторону Ломоносовского проспекта.

Ранее Собянин рассказал, что новая станция метро "Народное Ополчение" на Рублево-Архангельской линии будет напоминать по оформлению первые станции метрополитена. Вдоль платформы будут расположены два ряда колонн со встроенной подсветкой, которые образуют своды.