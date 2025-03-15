Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Впервые за 70 лет на Кольцевой линии метро идет строительство новой станции, которая получит название "Достоевская", рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Работы ведутся в историческом центре Москвы, в непосредственной близости с действующей линией метрополитена, подчеркнул мэр.

Создать в таких условиях открытый котлован не представляется возможным, в связи с чем специалисты применяют при строительстве горный способ. Он представляет собой фактически ручную проходку с применением средств малой механизации.

В настоящий период строители монтируют специальный комплекс, который призван проложить ствол будущей вентиляционной камеры. При этом для ускорения строительства, планируется увеличить число шахтных стволов до семи, хотя как правило специалисты используют лишь один–два.

На сегодняшний день ведется прокладывание правого и левого обходных тоннелей. В период строительства станции именно там будут проходить составы Кольцевой линии.

По словам мэра, создание этой станции позволит улучшить транспортное сообщение в Мещанском районе, а также обеспечит дополнительную пересадку с Люблинско-Дмитровской линии на Кольцевую. При этом второй вестибюль будет способствовать сокращению пути от метро до многофункционального комплекса "Олимпийский".

Тем временем в Москве была согласована архитектурная концепция новой станции Рублево-Архангельской линии "Бульвар Генерала Карбышева". Ее посвятят различным направлениям боевой работы инженерных войск.