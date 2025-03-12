Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Бульвар Генерала Карбышева"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве согласована архитектурная концепция новой станции Рублево-Архангельской линии "Бульвар Генерала Карбышева". Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что станцию метро посвятят различным направлениям боевой работы инженерных войск.

"На сегодня станция готова на 43%. Строим основные монолитные конструкции станционного комплекса и оборотных тупиков", – отметил Собянин.

По его словам, в оформлении станции будут преобладать светло-серые и белые тона, на колоннах платформы разместят художественные барельефы, а светодиодные конструкции подчеркнут детали интерьера. Само название станции также выделят крупными буквами.

Ожидается, что новая станция сократит расстояние до метро для жителей района Хорошёво-Мнёвники, разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию, а также уменьшит интенсивность движения по Звенигородскому и Новорижскому шоссе.

Между тем новая станция "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии будет выполнена в монохромном стиле. Общая готовность объекта оценивается в 33%. Кроме того, рабочие уже завершили строительство перегона между "Звенигородской" и "Бульваром Генерала Карбышева".

Рублево-Архангельская линия метро пройдет от "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД.