Собянин: началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин дал старт проходке левого перегонного тоннеля на участке от будущей станции "Рублево-Архангельское" до строящейся станции "Липовая Роща" Рублево-Архангельской линии столичного метро.

"Проект, наверное, самый сложный – самый сложный участок, потому что он проходит под руслом Москвы-реки и нужно делать все тщательно, аккуратно, грамотно, чтобы пройти безопасно этот участок", – подчеркнул мэр.

Тоннелепроходческий комплекс "Натали" должен пройти тоннель длиной 2,4 километра за 15 месяцев, отметили в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы. "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща" находятся на глубине 16,5 и 22,5 метра соответственно, при этом в самой глубокой точке перегонного тоннеля между этими станциями глубина достигает 24 метров.

На данный момент пройдено около трети от общей длины тоннелей строящейся линии. Работы ведутся с помощью двух проходческих комплексов: в районе "Рублево-Архангельского" и между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор", уточнили в пресс-службе.

Длина Рублево-Архангельской линии составит 27,6 километра. Она свяжет два деловых квартала: "Москва-Сити" и деловой кластер "СберСити" в новом одноименном микрорайоне. Ожидается, что в первые годы эксплуатации веткой будут пользоваться около 250 тысяч пассажиров в сутки.

Между тем стали известны сроки окончания строительства станции "Достоевская" Кольцевой линии столичного метро. Работы планируют завершить в 2030 году. На данный момент на площадке идут активные работы. Они ведутся фактически вручную из-за плотной городской застройки.

