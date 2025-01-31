Редкий способ завершения проходки тоннеля применен на Рублево-Архангельской линии метро

Фото: пресс-служба градостроительного комплекса Москвы

Редкий способ завершения проходки тоннеля применен на Рублево-Архангельской линии (РАЛ) метро. Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы.

"Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "София", построил правый перегонный тоннель от станции "Звенигородская" в направлении станции "Шелепиха" Рублево-Архангельской линии метро, финишировав в закрытой демонтажной камере на глубине 41 метр", – отметил глава департамента Василий Десятков.

Щит завершил проходку в демонтажной камере длиной почти 28 метров. Для ее строительства метростроевцы выполнили монтаж полуколец и работы по бетонированию сооружения, подчеркнул Десятков. Часть перегона между станциями возводится горным способом – со стороны "Шелепихи" его строят при помощи средств малой механизации.

После демонтажа "Софию" вернут в монтажную камеру "Звенигородской", откуда щит начнет проходить уже левый тоннель в сторону "Шелепихи", которую также завершат аналогичным закрытым способом. Такой способ позволяет работать в условиях плотной городской застройки СЗАО.

Строители уже возвели практически все туннели, которые необходимо было возвести горным способом. Они уже приступили к проходке камеры съездов.

"Эти работы являются чрезвычайно трудоемкими. К тому же ситуация осложнятся большим водопритоком, поэтому было принято решение применить специальный метод укрепления грунта – струйную цементацию породы", – указал генеральный директор "Мосинжпроекта" Сергей Жуков.

Кроме того, на другом участке РАЛ щит "Лилия" строит сразу двухпутный туннель. Участок соединит "Бульвар Генерала Карбышева" с будущими станциями в направлении "Серебряного Бора".

Между тем с 2019 года в Москве проложили свыше 130 километров тоннелей для столичного метро. Большинство из них строят щитами стандартного диаметра – шесть метров, другая же часть тоннелей сооружается большими десятиметровыми щитами.

