Собянин рассказал, какие станции метро откроются в Москве в ближайшие годы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В Москве в 2030 году планируется построить порядка 40 новых станций метро. Восемь из них открылись для пассажиров в 2024 году, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Так, в столице появилась новая Троицкая линия, а на Сокольнической ветке – еще одна станция. Также для 50 тысяч жителей ТиНАО стало удобней добираться до центра города после открытия станции "Потапово".

"В сентябре на День города мы открыли движение на первом участке Троицкого радиуса между четырьмя станциями: "Новаторская", "Университет дружбы народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская". В будни на ней совершают около 35 тысяч поездок", – напомнил Собянин, добавив, что около "Тютчевской" привели в порядок тротуары, обновили проезжую часть и прочее.

Кроме того, накануне Нового года достроили станции "Корниловская", "Новомосковская" и "Коммунарка". У первых двух станций обустроили удобные пешеходные маршруты и подъезды, а около "Коммунарки" – пространство рядом с Домом культуры на улице Александры Монаховой.

По словам Собянина, в 2025 году планируют открыть участок Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до станции "Новаторская" с четырьмя станциями.

"К 2030 году 16-я линия московской подземки прирастет еще шестью станциями: "Сосенки", "Летово", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк". Продолжим строительство Рублево-Архангельской линии метро. Первые станции планируется открыть в 2026 году", – добавил градоначальник.

Продолжается строительство станции "Достоевская". Планируется, что работы завершат в 2030 году. Также начнут строить станцию "Гольяново", ее планируют завершить в 2028 году. Кроме того, в этом году продолжится проектирование будущей Бирюлевской ветки.

Собянин подчеркнул, что также в столице развивают инфраструктуру наземного метро. Работы ведутся по единому городскому стандарту.

В 2024 году открылся новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3. Были благоустроены территории Санина МЦД-4, Кокошкина МЦД-4 и Поклонной МЦД-4.

Также открыли южный вестибюль для вокзала Лианозово, интеграционный вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусской, северный вестибюль с выходом к Мукомольному проезду на вокзале Москва-Сити МЦД-4. Провели работы на вокзале Зеленоград-Крюково МЦД-3 и завершили интеграцию с метро на Кутузовской МЦД-4. Для интеграции диаметра с Москва-Сити МЦК построили новый вестибюль.

"В 2024 году выполнили первый этап работ по улучшению пешеходной и транспортной доступности городских вокзалов Серп и Молот и Беговая. В этом году завершим благоустройство прилегающих к ним территорий в рамках второго этапа", – заключил мэр.

Ранее в столице начал работать объединенный вестибюль станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий метро. Об этом сообщил Собянин. Мэр назвал открытие вестибюля важным этапом формирования городского вокзала Печатники. Он соединяет не только две линии метро, но также станцию второго МЦД-2 и наземный транспорт.

До этого специалисты завершили реконструкцию восточного вестибюля станции "Каширская" Большой кольцевой и Замоскворецкой линий метро, а также строительство северного выхода станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии.