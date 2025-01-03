Собянин сообщил о завершении работ на станциях метро "Каширская" и "Физтех"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили реконструкцию восточного вестибюля станции "Каширская" Большой кольцевой и Замоскворецкой линий метро, а также строительство северного выхода станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Так, в ходе этих работ вестибюль "Каширской" был интегрирован в состав БКЛ. Специалисты также полностью обновили все инженерные системы станции.

Создание этого выхода из метро позволит существенно сократить дорогу до музея-заповедника "Коломенское" и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина.

При этом из северного вестибюля станции "Физтех" пассажиры получат возможность выходить к Дмитровскому шоссе, домам и остановкам наземного транспорта. Его открытие позволит повысить комфорт поездок по городу для 11 тысяч москвичей, которые живут на территории второго микрорайона района Северный.

Ранее Собянин объявил об открытии двух новых пересадок между станцией "Авиамоторная" Большой кольцевой линии и Калининской линии метро, а также между "Электрозаводской" БКЛ и Арбатско-Покровской линии. Это позволит пассажирам сэкономить на дороге около 10 минут в день.