Собянин: к 2030 году в Москве планируется открыть более 40 станций метро и МЦД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 40 станций метро и МЦД планируется открыть к 2030 году в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства столицы перед Мосгордумой.

Мэр подчеркнул, что в столице продолжается строительство железнодорожной инфраструктуры, которая является самым быстрым, безопасным и экологичным видом общественного транспорта.

Собянин также отметил, что в Москве с 2011 года открыли 256 станций метрополитена, МЦК и МЦД. По словам мэра, поезда МЦД успешно интегрированы в систему городского транспорта. Также мэр напомнил, что движение по МЦК начало осуществляться в 2016 году, а по Большой кольцевой линии – в прошлом году.

Между тем Москва вышла на первое место среди мегаполисов по доступности транспорта, отметил градоначальник в ходе отчета. При этом парк наземного транспорта является одним из самых молодых.