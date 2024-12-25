25 декабря, 16:08Мэр Москвы
Собянин: к 2030 году в Москве планируется открыть более 40 станций метро и МЦД
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 40 станций метро и МЦД планируется открыть к 2030 году в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства столицы перед Мосгордумой.
Мэр подчеркнул, что в столице продолжается строительство железнодорожной инфраструктуры, которая является самым быстрым, безопасным и экологичным видом общественного транспорта.
Собянин также отметил, что в Москве с 2011 года открыли 256 станций метрополитена, МЦК и МЦД. По словам мэра, поезда МЦД успешно интегрированы в систему городского транспорта. Также мэр напомнил, что движение по МЦК начало осуществляться в 2016 году, а по Большой кольцевой линии – в прошлом году.
Между тем Москва вышла на первое место среди мегаполисов по доступности транспорта, отметил градоначальник в ходе отчета. При этом парк наземного транспорта является одним из самых молодых.
В Дептрансе сообщили, что москвичи проехали по МЦД-2 более 500 млн раз за 5 лет