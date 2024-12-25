Собянин: обновление подвижного состава МЦД-3 и МЦД-4 закончится в 2025–2026 годы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Подвижной состав МЦД-3 и МЦД-4 планируют полностью обновить в 2025–2026 годы, рассказал Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства столицы перед Мосгордумой.

"Большая программа связана с обновлением подвижного состава на Московских центральных диаметрах. У нас задача в ближайшие два-три года полностью заменить на новый подвижной состав МЦД-3 и МЦД-4", – сказал мэр, добавив, что это будет очень масштабная работа.

Кроме того, добавил градоначальник, на Замоскворецкую линию столичного метро продолжат поступать новые поезда "Москва-2024". Работа в этом направлении будет продолжаться.

"По большому счету нет вагонов метро, которые бы по своему аварийному состоянию и физическому износу полному требуют замены", – пояснил Собянин, назвав это "опережающей заменой".

Недавно состав метро "Москва-2024" был признан лучшим в престижном корейском конкурсе в номинации "Промышленный дизайн". В конкурсе участвовали проекты Южной Кореи, США, Индии, Франции, Австрии и других стран.

В начале 2024 года поезд также занял второе место в международной премии "A'Design Award 2024" в Италии в категории "Промышленный дизайн", а осенью поезд стал победителем премии "Лучший промышленный дизайн России" в категории "Народное голосование".