Поезд "Москва-2024" выиграл в южнокорейском конкурсе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Состав метро "Москва-2024" признан лучшим в престижном корейском конкурсе в номинации "Промышленный дизайн". Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что в конкурсе участвовали проекты Южной Кореи, США, Индии, Франции, Австрии и других стран.

Это уже не первая награда, которую получил столичный метрополитен. Так, в начале 2024 года поезд занял второе место в международной премии "A'Design Award 2024" в Италии в категории "Промышленный дизайн". Кроме того, осенью поезд стал победителем премии "Лучший промышленный дизайн России" в категории "Народное голосование".

Ранее сообщалось, что новогодний поезд начал курсировать на Кольцевой линии московского метрополитена. Вагоны новогоднего поезда были украшены зимними атрибутами: свыше 700 объемных фигур снеговиков, снежинок, елочных шаров и елок.