По Замоскворецкой линии метро начал курсировать новогодний поезд "Номерной"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На Замоскворецкой линии московского метро запустили новогодний поезд "Номерной". Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства столицы.

Состав "Номерного" оформлен в фиолетово-синих тонах. Его вагоны украшены праздничными изображениями нарядной елки, Деда Мороза, а также хвойными декорациями, елочными игрушками и большим количеством гирлянд.

Ранее новогодний поезд начал курсировать на Кольцевой линии Московского метрополитена. Все его вагоны были украшены зимними атрибутами: свыше 700 объемных фигур снеговиков, снежинок, елочных шаров и елок. Прокатиться на таком составе можно будет до 31 января 2025 года.