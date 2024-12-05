Более 170 тематических инсталляций установили в метро Москвы к Новому году

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Свыше 170 новогодних инсталляций установлено в столичном метро. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что теперь пассажиры могут сделать красивые снимки в украшенных к Новому году фотозонах на станциях "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии (БКЛ) и "Маяковская" Замоскворецкой линии метро.

В ближайшее время будет подготовлена еще одна фотозона на станции "Тургеневская" Калужско-Рижской линии метро. Все места для создания новогодних снимков будут украшены в стиле резиденции Деда Мороза, сказок "Снежная Королева" и "Щелкунчик и Мышиный король".

Кроме того, в новогоднюю тематику оформили все стойки "Живого общения", сувенирный магазин на станции "Маяковской", а также кассы. Также на станциях установлены свыше 100 елок.

С 15 декабря в столичном метро будут курсировать 23 поезда в оформлении к Новому году. Например, на Замоскворецкой линии пассажиры смогут увидеть уникальный "Номерной" поезд. В городе также запустят 64 трамвая, украшенных в новогодней тематике.

