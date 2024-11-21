Фото: Москва 24/Максим Денисов

Сергей Собянин подписал постановление о праздничном оформлении Москвы. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

В документе указано, что собственникам нежилых зданий и объектов, расположенных на первом этаже многоквартирных домов и выходящих на дорожную часть улицы, рекомендовано обеспечить праздничное оформление. Можно применять элементы декора, которые соответствуют времени года. Также должны учитываться особенности праздников.

В постановлении отмечено, что для праздничного и тематического оформления зданий предусмотрены некоторые меры поддержки. Например, для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые стали победителями конкурсов на лучшее праздничное и тематическое оформление в столице, предусмотрены гранты и денежное вознаграждение. Физлица могут получить награды за лучший проект праздничного и тематического оформления зданий.

Ранее стало известно, что приз за победу в конкурсе на лучшее праздничное и тематическое оформление зданий в проекте "Зима в Москве" составит 700 миллионов рублей. Благодаря участию предприниматели из сфер торговли, гостиничного дела и общественного питания смогут бесплатно продвинуть свой бренд. При этом бизнесмены могут не только оригинально украсить свою площадку, но и организовать специальное мероприятие.

Проект "Зима в Москве" охватит все районы столицы. В его рамках жители смогут поделиться своими талантами и идеями, организовать мероприятия, а также посетить полюбившиеся зимние фестивали. Для горожан уже подготовлена традиционная зимняя инфраструктура. Москву украсят 4,5 тысячи цветовых конструкций и арт-объектов.