Участники проекта "Зима в Москве" могут выиграть 700 млн руб за украшение зданий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Приз за победу в конкурсе на лучшее праздничное и тематическое оформление зданий в проекте "Зима в Москве" составит 700 миллионов рублей, рассказала глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

Она отметила, что благодаря участию предприниматели из сфер торговли, гостиничного дела и общественного питания смогут бесплатно продвинуть свой бренд. При этом бизнесмены могут не только оригинально украсить свою площадку, но и организовать специальное мероприятие.

Для физических лиц, в свою очередь, отдельно проведут конкурс на лучший проект сезонного оформления нежилого объекта, в котором они смогут выиграть до 3 миллионов рублей, добавила Кострома.

Проект "Зима в Москве" охватит все районы столицы. В его рамках жители смогут поделиться своими талантами и идеями, организовать мероприятия, а также посетить полюбившиеся зимние фестивали.

К данному моменту для горожан уже подготовлена традиционная зимняя инфраструктура. Москву украсят 4,5 тысячи цветовых конструкций и арт-объектов.

Сам проект стартует 1 декабря. По словам Сергея Собянина, как и завершившийся проект "Лето в Москве", он придет в каждый район с огромным выбором активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта.

