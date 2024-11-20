Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Золотой колос" о ВДНХ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Прием заявок на конкурс "Золотой колос 2025", посвященный развитию территории ВДНХ, открылся для специалистов из России и зарубежья. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

К участию приглашаются эксперты в области архитектуры, дизайна и реставрации, а также творческие коллективы.



Конкурс проводится уже в третий раз. Темой этого года является "Лучший проект по воссозданию исторических павильонов ВДНХ", подчеркнул мэр столицы. На выбор предлагаются такие исторические здания, как павильоны "Охота и звероводство", "Главпиво", "Урал", "Мороженое" или Большой кинотеатр.



Подать заявку на участие можно до 31 января следующего года на сайте Выставки.

Между тем 1 декабря стартует проект "Зима в Москве", который объединит все зимние фестивали столицы. Как и завершившийся проект "Лето в Москве", он придет в каждый район с огромным выбором активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта, заявил Собянин. В общей сложности в столице будет работать более 1,9 тысячи локаций.

К проекту могут присоединиться бизнес и некоммерческие организации. Желающие заявить о своем бренде и получить бесплатные возможности продвижения своего дела могут принять участие в спецпроекте "Заходи на огонек!".

