Павильон "Макет Москвы" пригласил жителей столицы на новую экскурсионную программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ приглашает жителей и гостей столицы на новую экскурсионную программу "Пушкинская Москва".

Обновленная экскурсия охватывает знаковые объекты столицы и включает подробности о жизни писателя Александра Пушкина и историческом контексте, важные для его творчества, отметил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Экскурсия длится 25 минут. Ее гостям покажут девять объектов, в том числе Огородную слободу, дом Трубецких и владения прадеда и деда Пушкина.

"Участники программы узнают, где крестился и венчался поэт, что вдохновило его на создание поэмы "Руслан и Людмила", а также сколько памятников Александру Сергеевичу установлено в Москве", – рассказал Овчинский.

Экскурсия даст возможность участникам погрузиться в атмосферу пушкинской Москвы и по-новому увидеть знаковые места, представленные на архитектурной модели города. Кроме того, можно будет принять участие в викторине и получить памятные призы с изображением поэта.

Чтобы присоединиться к экскурсии, необходимо сформировать группу от 10 участников. Сделать это можно через веб-сайт или мобильное приложение "Макет Москвы".

Между тем VIII Медиафорум этнических и региональных СМИ пройдет в Музее Победы на Поклонной горе 26 ноября. Темой в этом году станет "Духовно-нравственные ценности народов России в медиапространстве".

Будут вестись обсуждения по вопросам семейных ценностей российских народов. Также в рамках форума спикеры расскажут о том, как ценности отражаются в СМИ, социальных сетях и телеграм-каналах.