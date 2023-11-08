Юбилейный форум "Социология здоровья" пройдет в Москве 23 и 24 ноября

Фото: socforum.niioz.ru

Пятый, юбилейный форум "Социология здоровья: Новые формы междисциплинарной синергии" пройдет в Москве 23 и 24 ноября. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"23–24 ноября в Москве пройдет пятый, юбилейный форум "Социология здоровья: Новые формы междисциплинарной синергии". Уже пятый год форум выступает площадкой для диалога представителей медицинского и социогуманитарного сообщества, направленного на решение актуальнейших проблем системы здравоохранения", – говорится в сообщении.

В первый день форума организаторы проведут пленарное заседание, экскурсии и выступления спикеров. Второй день будет посвящен сессии о счастливом долголетии, взаимосвязи медицины и искусства и креативных решениях проблем людей с ограниченными возможностями здоровья.

Между тем с 10 по 12 ноября москвичей и гостей столицы приглашают посетить фестиваль "Psyfest 2023: осеннее обострение". Он состоится в центре "Благосфера". В рамках семинаров, мастер-классов и тренингов эксперты, помимо прочего, раскроют секреты здоровых отношений.



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