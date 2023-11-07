Собянин сообщил об открытии новых экспозиций ВДНХ к форуму "Россия"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

18 павильонов-резидентов ВДНХ подготовили специальные программы в рамках международной выставки-форума "Россия". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Среди тематических программ будут представлены объекты Музейного города ВДНХ, новый павильон "Атом", выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан и другие объекты.

Так, в Музее городского хозяйства Москвы (павильон № 5) можно ознакомиться с особенностями работы столичных коммунальных служб, системами и технологиями, которые помогают поддерживать жизнеобеспечение города на всех направлениях. Гости смогут увидеть 13-метровый макет города, и с помощью дополненной реальности рассмотреть, как устроены инженерные подземные коммуникации и Люберецкие очистные сооружения. Дополненная реальность также позволит посетителям прокатиться на велосипеде по набережным Москвы-реки и создать световое шоу на фасаде Большого театра.

Музей гаража особого назначения ФСО России (павильон № 53) продемонстрирует гостям автомобильный кортеж в сопровождении мотоциклов почетного эскорта. Центром экспозиции является подлинный экземпляр российского автомобиля Aurus Senat Limousine, который принимал участие в церемонии инаугурации Владимира Путина в мае 2018 года.

В Музее кино (павильон № 36) представлена экспозиция "Лабиринт истории", которая рассказывает о развитии отечественного кинематографа в прошлом веке. Посетители могут увидеть мемориальную экспозицию "Кабинет Сергея Эйзенштейна", а позже здесь будет открыта выставка о фильме "Трудно быть богом" Алексея Германа и проект "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая".

В павильоне № 31 "Геология" представлена выставка "Хлеб будущего. Новые российские сорта". Ее организует Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева, выставка дополняет экспозицию "12 признаков живого" и рассказывает о достижениях ученых России в области сельского хозяйства.

В Музее Востока (павильон № 13) гости могут посетить экспозицию "Россия. Ближе к Востоку". В ней представлено более 100 произведений современного искусства последней четверти века из коллекций Государственного музея Востока. В этом павильоне посетители смогут ближе познакомиться с культурными особенностями и национальным колоритом народов России, а также узнать больше о природе страны.

Экоцентр "Цветоводство" (павильон № 29) приглашает гостей на мастер-классы и другие образовательные мероприятия. Посетители смогут создать акварельные рисунки, сделать необычное мыло, принять участие в экологических квестах и побывать на концертах.

До конца проведения выставки "Россия" – 12 апреля, павильоны-резиденты ВДНХ проводят различные тематические мероприятия, посетить которые смогут все желающие. Подробную информацию обо всех мероприятиях можно найти на сайте ВДНХ.

Ранее стало известно, что 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. Оказывать помощь в организации и проведении этого международного события будут свыше 5 тысяч человек.

В первый день работы выставки, 4 ноября, ее гостями стали почти 200 тысяч человек, отмечали организаторы мероприятия.

На ВДНХ проходит Международная выставка-форум "Россия"