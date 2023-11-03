Более 1,5 тысячи волонтеров прошли подготовку к выставке-форуму "Россия"

Фото: пресс-служба КОСиМП

Более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в международной выставке-форуме "Россия", которая откроется на ВДНХ 4 ноября, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Оказывать помощь в организации и проведении этого международного события будут свыше 5 тысяч человек. Набор в волонтерский корпус будет идти до 31 марта 2024 года. Подать заявку можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

Сергунина рассказала, что одной из основных задач волонтеров станет навигация гостей и участников. Для этого необходимо уметь хорошо ориентироваться на ВДНХ и знать историю павильонов.

Уточняется, что в систему подготовки включили занятия, посвященные технике безопасности и правилам общения с разными категориями посетителей, к примеру с детьми или людьми с особенностями здоровья. Кроме того, волонтеры будут знакомить москвичей и туристов с мобильным приложением форума.

В ноябре обучение пройдет в два этапа: заочный и очный. После дистанционных занятий для волонтеров организуют знакомство и инструктаж на площадке, также они пройдут тестирование по пройденному материалу. По его итогам каждому участнику выдадут сертификат и справочник с основной информацией о событии.

Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ.

Сергей Собянин сказал, что на выставке-форуме "Россия" будет представлено интерактивное пространство, где можно будет увидеть, как с каждым годом меняется Москва. На стенде города также можно будет увидеть новые тенденции, которые задает столица, например, в экологии и здравоохранении.

Множество экскурсий проведут на международной выставке "Россия"