Песков заявил, что Путин не приедет на открытие выставки "Россия"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не посетит открытие выставки "Россия", которая пройдет в Москве на ВДНХ с ноября по апрель. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что президент так или иначе посмотрит выставку.

"Выставка действительно стоит того, чтоб ее посмотреть. Там гигантский труд", – отметил представитель Кремля.

Ранее Путин встретился на космодроме Восточный со школьницей из Ростова-на-Дону Марией Андреевой, которая 1 сентября поучаствовала в уроке "Разговоры о важном". Он пригласил ее посмотреть пуск пилотируемого корабля "Союз МС-24".

До этого глава РФ посетил новый культурно-досуговый центр и школу в селе Тургиново Тверской области. Он поблагодарил строителей и губернатора области Игоря Руденю за быстрое выполнение работ.

Выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ 4 ноября