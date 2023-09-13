Путин на космодроме Восточный встретился со школьницей, создающей спутники

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Владимир Путин встретился на космодроме со школьницей из Ростова-на-Дону Марией Андреевой, которая 1 сентября поучаствовала в уроке "Разговоры о важном". Об этом сообщает РИА Новости.

Во время прошлой беседы девочки с Путиным она рассказывала, что сама создает и разрабатывает спутники, а также проводит уроки на эту тему. Сейчас она со своим лицеем и Московским институтом электроники и математики создает первый в РФ спутник, где будет установлен дата-центр с использованием блокчейна.

Сейчас же президент РФ пригласил Марию Андрееву посмотреть пуск пилотируемого корабля "Союз МС-24" с российско-американским экипажем, который должен состоятся 15 сентября на Байконуре. Сперва глава государства спросил у школьницы, понравился ли ей космодром.

"Да! Это такие непередаваемые эмоции, такая гордость берет за свою страну! Хочется двигаться дальше и развивать российскую космонавтику", – сообщила она.

Андреева также заявила, что расскажет обо всем увиденном своим друзьям.

"Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, я вчера с ним разговаривал, предлагает, если хочешь, съездить на пуск", – отметил президент РФ.

Путин спросил у девочки, поедет ли она, на что та ответила: "Конечно". После глава государства выдал ей коробочку с серебряным ключом.

"Это стартовый ключ управления пуском, чтобы ты надежно управляла. Потом встретимся и пуск отметим", – добавил Путин, прощаясь с Андреевой.

Также девочка попросила сделать профильные "космические классы" на базе "Роскосмоса" в разных городах России, где дети могли бы познакомиться с историей космоса и узнать, как начать свой путь в космической сфере. Путин назвал идею хорошей и обещал обсудить ее с руководством "Роскосмоса". На память он подписал сделанный школьницей спутник.

Глава" Роскосмоса", в свою очередь, напомнил, что на корабле "Союз МС-24" на МКС отправится новая длительная экспедиция: командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О'Хара.

Ранее Владимир Путин дал обещание ученику нижегородской школы Григорию Васильеву помочь в издании его стихов. С мальчиком президент познакомился в ходе урока "Разговор о важном".

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