Путин пообещал нижегородскому школьнику помочь с изданием его стихов

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Владимир Путин дал обещание ученику нижегородской школы Григорию Васильеву помочь в издании его стихов. С мальчиком президент познакомился в ходе урока "Разговор о важном". Об этом сообщает телеканал "Россия-1".

Лидер страны попросил школьника прочесть его стихи. Григорий рассказал сочинение о Родине.

"У тебя много стихов?", – поинтересовался Путин.

"Стихов много", – отметил мальчик.

"А как ты их издаешь?", – спросил президент РФ.

"Нет, пока нет, только хочу договориться с какой-нибудь организацией, чтобы их издать", – подчеркнул ученик школы.

"Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации, ладно?", – сказал глава государства.

До этого Путин заявил, что любовь к России является главной мыслью открытого урока "Разговоры о важном". Президент отметил, что преподносить ее необходимо творчески. По его мнению, посмотреть на это можно с точки зрения истории, семьи, традиций, а также с точки зрения стоящих перед страной задач.

Помимо этого, президент сказал, что человек станет счастливым, если сможет реализовать себя и посвятить жизнь семье и Родине. Он добавил, что человеку важно найти себя, после чего он сможет максимально реализовать свои возможности.

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