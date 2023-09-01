Путин рассказал, как человеку стать счастливым

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Если человек сможет реализовать себя и посвятить жизнь семье и Родине, только тогда он станет счастливым. Об этом рассказал Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном".

Президент России добавил, что человеку важно найти себя, после чего он сможет максимально реализовать свои возможности.

"Что такое реализовать себя по максимуму? Это получить удовлетворение от того, что ты делаешь. Это и результат, и признание. И то, и другое очень важно, потому что сам по себе результат, он очень важен, но человеку нужна обратная связь", – отметил глава государства.

В связи с этим Владимир Путин вспомнил строки из стихотворения "Я памятник себе воздвиг неруковторный", которые принадлежат поэту Александру Пушкину. После президент РФ объяснил детям, что Пушкин "писал о себе".

"Он основатель современного русского языка. Он гениальный писатель, поэт, но и он ждал, и хотел этого общественного признания, и говорил об этом. А это связано с необходимостью настроить себя на служение обществу", – заключил Путин.

Ранее президент РФ поздравил школьников, педагогов и студентов с Днем знаний. 1 сентября российский лидер вместе с киргизским президентом Садыром Жапаровым дал старт строительству в республике трех школ с обучением на русском языке.

В формате видеоконференции Путин принял участие в церемонии открытия новых школ в регионах РФ. В ходе нее президент отметил хорошие результаты в программе строительства детских садов и яслей, заявив, что доступность дошкольного образования в стране достигла 99%.

Путин рассказал об уровне доступности дошкольного образования в стране