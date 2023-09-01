Путин заявил, что Россия является непобедимой страной

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Владимир Путин назвал Россию непобедимой страной. Об этом он заявил, раскрыв детали переписки своих родных и впечатления от нее, во время открытого урока со школьниками "Разговор о важном".

По его словам, Россия является непобедимой страной благодаря настрою своего народа.

"Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся", – отметил российский президент.

Как он утверждает, об этом можно судить исходя из позиции только одной семьи.

"А таких семей у нас подавляющее большинство. Это очень важно", – добавил Путин.

Ранее Владимир Путин на уроке "Разговор о важном" в День знаний анонсировал новый семейный конкурс, который внесет вклад в развитие традиционных ценностей в стране. К конкурсу могут присоединиться семьи с детьми. По словам президента РФ, необходимо показать, "какова значимость семьи в обществе и в поддержании традиционных ценностей, на которых стоит все государство".