Путин заявил, что доступность дошкольного образования в РФ достигла почти 100%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Доступность дошкольного образования достигла почти 100%, сообщил Владимир Путин во время церемонии открытия новых школ в регионах.

"Хорошие результаты достигнуты по программе строительства детских садов и яслей. Удалось добиться практически стопроцентной доступности дошкольного образования – 99%", – цитирует его ТАСС.

Ранее президент РФ поздравил школьников, педагогов и студентов с Днем знаний. 1 сентября российский лидер вместе с киргизским президентом Садыром Жапаровым дал старт строительству в республике трех школ с обучением на русском языке.

В этот же день Путин проведет открытый урок "Разговор о важном" в рамках проектов платформы "Россия – страна возможностей". Его послушают 30 учеников школ, которые являются победителями международных олимпиад и конкурсов.

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