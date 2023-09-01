Путин и Эрдоган обсудят дальнейшее сотрудничество РФ и Турции в рамках встречи 4 сентября

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудят двусторонние отношения, а также затронут международную повестку в рамках переговоров, которые запланированы на 4 сентября в Сочи. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Кремля.

В сообщении подтверждается, что встреча глав двух государств состоится.

"Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику", – уточнили в Кремле.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган могут поднять на обсуждение вопросы, связанные с новой формулой по зерновой сделке, которую выработает Анкара.

До этого в МИД РФ отметили, что инициатива российского лидера о поставках в Турцию одного миллиона тонн зерна для переработки и отправки в нуждающиеся страны является оптимальной альтернативой зерновой сделке.



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