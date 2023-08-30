В МИД РФ назвали оптимальную альтернативу зерновой сделке

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Инициатива Владимира Путина о поставках в Турцию одного миллиона тонн зерна для переработки и отправки в нуждающиеся страны является оптимальной альтернативой зерновой сделке, заявили в МИД РФ. Соответствующее сообщение появилось на официальном портале внешнеполитического ведомства.

"Главы МИД России и Турции намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы президента РФ Владимира Путина об организации поставок в Турцию одного миллиона тонн российского зерна по льготной цене", – отмечается в материале.

Уточняется, что после переработки зерно отправится в нуждающиеся страны.

17 июля Россия отказалась продлевать действие зерновой сделки, срок которой подошел к концу. Путин заявлял, что это связано с тем, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись. Российский лидер, в частности, обратил внимание, что сделка потеряла гуманитарную суть.

При этом посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что РФ и ее партнеры совместно прорабатывают альтернативу черноморской инициативе, которая позволит доставлять продовольствие.

Кроме того, скоро в Сочи должна состояться встреча президента РФ с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. СМИ писали, что она представляет важность в контексте вопроса возобновления зерновой сделки.



Турция работает над возобновлением зерновой сделки