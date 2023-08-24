Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 4 сентября – СМИ

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Встреча Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться в Сочи 4 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

Отмечается, что до этого турецкие власти не сообщали точных дат визита президента, однако Эрдоган не исключал, что встреча с Путиным может состояться в РФ уже в сентябре. При этом конкретное место встречи он не называл.

По словам экспертов, визит Эрдогана представляет важность в контексте вопроса возобновления зерновой сделки. В Анкаре выразили мнение, что маршрут по вывозу зерна с Украины не может нормально функционировать без участия Москвы.

Ранее сообщалось, что Эрдоган планирует посетить Москву для проведения переговоров с Путиным. Источники отмечали, что визит Эрдогана станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о "зерновом коридоре".

В начале августа турецкий лидер заявлял, что Путин может прибыть для встречи в Турцию, однако точной даты он не назвал, так как этим вопросом занимались в турецком МИД и службах разведки.

2 августа президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи. В рамках беседы Путин, помимо прочего, изложил позицию Москвы относительно прекращения зерновой сделки.



Турция работает над возобновлением зерновой сделки