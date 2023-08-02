Путин и Эрдоган договорились о подготовке возможной встречи

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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора договорились о подготовке возможной встречи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что был продолжен диалог по различным аспектам сотрудничества стран. Согласно заявлению, глава РФ изложил позицию государства в связи с прекращением зерновой сделки.

"Отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продление потеряло смысл", – говорится в сообщении.

В ходе разговора президентов была подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, однако Запад должен выполнить свои обязательства.

Кроме того, Путин подчеркнул, что в настоящее время ведется проработка вариантов поставок зерна РФ, включая безвозмездную основу. По его словам, был выражен настрой на сотрудничество в данном направлении с Турцией и другими странами.

В частности, как указал Эрдоган, страна будет продолжать прикладывать усилия и использовать дипломатию для продления зерновой сделки. Он назвал инициативу "мостом мира" и добавил, что приостановка на долгое время не принесет никому пользы. Лидер Турции резюмировал, что цены на зерно увеличились на 15%.

Также президенты обратили внимание на перспективы развития торгово-экономических связей и реализацию стратегических проектов в сфере энергетики. Обе стороны были удовлетворены ростом товарооборота.

Глава Турции в ходе разговора выразил признательность российскому руководству и народу за помощь в тушении лесных пожаров.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров", – добавляется в заявлении.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена. На этом фоне, как отметил представитель Кремля, Россия не развивает отношения с Западом.

Владимир Путин, комментируя прекращение действия инициативы, сообщил, что РФ может вернуться в зерновую сделку при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий киевского режима.

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