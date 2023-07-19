Путин заявил о готовности РФ вернуться в зерновую сделку при выполнении всех условий

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Россия готова вернуться в зерновую сделку в случае, если препятствия для ее сельскохозяйственного экспорта будут сняты, заявил Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ.

Базовым условием для возвращения России к сделке российский лидер назвал восстановление ее гуманитарной сути. Кроме того, должны быть убраны все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений, в том числе их следует незамедлительно подключить к системе SWIFT. Российские активы, связанные с сельскохозяйственной отраслью, следует разблокировать.

Еще одним условием РФ для возвращения к зерновой сделке является вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также возобновление поставок запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений в Россию. Помимо этого, Путин потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий киевского режима.

"При исполнении всех этих условий, о чем мы раньше договаривались, они не сейчас мною придуманы <...>, мы незамедлительно в эту сделку вернемся", – сказал президент РФ.

По словам Путина, Россия проявила чудеса выдержки и толерантности, постоянно продлевая действие черноморской зерновой инициативы и надеясь на выполнение ее условий со стороны Запада. Однако подобного так и не произошло, что можно назвать наглостью и бесцеремонностью, заявил он.

Особые усилия в вопросе "отпущения под откос" черноморской зерновой инициативы, отметил Путин, приложил Запад. Ни одно из условий сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, так и не выполнены, уточнил президент. По его словам, из 262 тысяч тонн продукции в портах Европы отправить удалось только две партии: 20 тысяч тонн – в Малави и 34 тысячи тонн – в Кению.

"Никаких обязательств, договоренностей выполнять никто не собирался. А только требовали чего-то от России – сделать то одно, то другое. Обеспечить одно, второе, третье", – сказал Путин, назвав такие обещания "пустой болтовней".

При этом, как обратил внимание президент, специалисты ООН искренне стремились выполнить данные Западом обещания. Однако добиться нормального функционирования инициативы так и не удалось.

Глава государства считает, что целью западных стран было желание нажиться на инициативе. Изначально сделка имела колоссальное гуманитарное значение, однако в процессе ее реализации Запад исказил суть договоренностей, сделав их предметом политического шантажа, обогащения транснациональных корпораций, спекулянтов на глобальном зерновом рынке, сказал он. Между тем Россия, подчеркнул Путин, вносит вклад в глобальную продовольственную безопасность, в то время как заявления украинской стороны являются ложью.

На фоне невыполнения обязательств со стороны Запада российские аграрии, заявил президент РФ, понесли потери на мировых рынках в размере 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимости международных финансовых расчетов и других транзакций привел к падению рентабельности поставок в два раза.

Между тем Путин добавил, что Россия имеет возможности заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Согласно имеющимся данным, в 2022 году РФ собрала 156 миллионов тонн зерна и экспортировала 60 миллионов тонн, в то время как показатели украинской стороны составили 55 и 47 миллионов соответственно.

Сейчас же, уверен российский лидер, зерновая сделка полностью потеряла смысл. Именно поэтому власти РФ высказались против продолжения инициативы, указал Путин.

17 июля стало известно, что Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки. В МИД РФ указали, что за все время существования инициативы на долю беднейших стран пришлось меньше 3% грузов. Кроме того, ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.



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