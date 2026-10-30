Вертолет потерпел крушение в индийских Гималаях

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Вертолет разбился в индийских Гималаях недалеко от деревни Чайен рядом с Джошиматхом. Об этом главный министр штата Уттаракханд Пушкар Сингх Дхами сообщил в соцсети Х.

По данным телеканала News18, на борту находились шесть человек, включая пилота. Вертолет вылетел из города Бадринатх в условиях снегопада и перестал выходить на связь.

"В настоящее время районная администрация, департамент по управлению стихийными бедствиями и силы реагирования на чрезвычайные ситуации штата проводят совместную спасательную операцию", – указал Дхами.

Он добавил, что также даны указания незамедлительно доставить тяжелораненых в специализированные медцентры для оказания помощи.

Ранее небольшой самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Петалума в американском штате Калифорния. Инцидент произошел вскоре после взлета из муниципального аэропорта Петалума. Воздушное судно упало, после чего загорелось. В результате погибли два человека.