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05 октября, 09:45

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Daily Mirror: бизнесмен Чивайо погиб вместе с женой при крушении вертолета в Зимбабве

Бизнесмен Уикнелл Чивайо погиб вместе с женой при крушении вертолета в Зимбабве

Фото: AP Photo

Известный зимбабвийский предприниматель Уикнелл Чивайо и его супруга Люси Мутеке стали жертвами крушения частного вертолета недалеко от Хараре. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mirror и Reuters.

Судно рухнуло примерно через 40 минут после вылета в районе Марондеры, приблизительно в 70 километрах от столицы Зимбабве. Вертолет упал на территории фермы и загорелся.

Шесть человек, которые находились на борту, погибли, включая Чивайо и его жену. Причины происшествия устанавливают специалисты.

43-летний Чивайо был одним из самых известных бизнесменов страны. Он поддерживал тесные отношения с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и другими африканскими лидерами. Свое состояние предприниматель заработал в том числе на крупных государственных проектах в энергетике.

Имя предпринимателя неоднократно фигурировало в скандалах вокруг госконтрактов. В 2018 году его задерживали по делу о выплате 5,6 миллиона долларов в рамках проекта солнечной электростанции. Однако позднее дело исключили из судебного производства из-за затягивания процесса обвинением. Сам Чивайо вину в коррупции отрицал.

Ранее четыре человека погибли в результате крушения вертолета в канадской провинции Квебек. Инцидент произошел в 55 километрах от Монреаля. Пожар на месте аварии был оперативно потушен.

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