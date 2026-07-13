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13 июля, 17:48

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NYT: на Багамах при крушении самолета погибли участники группы The Pond Band

Участники группы The Pond Band погибли при авиакатастрофе на Багамах

Фото: x.com/CuencaPlay

Участники музыкальной группы The Pond Band и диджей погибли при крушении самолета на Багамских Островах. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на заявление профсоюза артистов и работников творческой сферы региона.

В свою очередь, британская газета Daily Mail со ссылкой на заявление одного из участников The Pond Band Ламара Полхамуса уточнила, что коллектив потерял в данном происшествии 5 человек.

Самолет авиакомпании Flamingo Air разбился после вылета из аэропорта имени Линдена Пиндлинга 11 июля. Судно направлялось в Сан-Андрос, однако рухнуло в море к западу от столицы Багам Нассау.

В результате ЧП погибли 10 человек. Причины авиакатастрофы устанавливаются. В связи с трагедией правительство Багамских Островов временно приостановило все рейсы авиакомпании Flamingo Air.

Ранее самолет с командой по пиклболу разбился в США. Игроки клуба "Амарилло" направлялись на турнир в Нью-Браунфелсе. Крушение произошло в городе Уимберли. В результате никто не выжил: скончались сам пилот и еще четверо пассажиров. Из-за произошедшего турнир был отменен.

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