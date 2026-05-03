Команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе в США

Самолет с командой по пиклболу потерпел крушение в США. В результате никто не выжил, сообщил телеканал Fox News.

По его данным, игроки клуба "Амарилло" направлялись на турнир в Нью-Браунфелсе. Крушение произошло в городе Уимберли. В нем погибли пилот и четверо поссажиров.

Источник телеканала подчеркнул, что незадолго до трагедии авиадиспетчер заметил, что самолет совершал необычные маневры, после чего исчез с радаров. В момент случившегося в районе аварии было облачно, а спустя время началась гроза. По факту ЧП организовано расследование.

Из-за произошедшего турнир был отменен.

Ранее в окрестностях Джубы потерпел крушение пассажирский самолет Cessna авиакомпании CityLink Aviation. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 14 человек, включая пилота и 2 граждан Кении.

Согласно предварительным данным, причиной крушения стали плохие метеоусловия. Из-за сильной непогоды видимость в районе аэропорта была критически низкой.

