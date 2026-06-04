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04 июня, 09:14

Происшествия

Человек погиб во время стрельбы на школьном выпускном в США

Фото: ТАСС/Sipa USA/Gado Images

Один человек погиб и еще трое пострадали в результате стрельбы на школьном выпускном в Фейрфилде в американском штате Калифорния. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на CBS.

Стрельбу открыли сразу после завершения церемонии на парковке у школы. Информация о возрасте жертв пока не раскрывается, пострадавшие доставлены в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и разыскивает подозреваемого, который скрылся с места преступления.

Ранее стрельба произошла в Маскатине американского штата Айова. В результате погибли семь человек. Причиной назвали семейный конфликт, так как все погибшие оказались родственниками злоумышленника.

Позже подозреваемый был найден мертвым. Вероятно, он покончил с собой.

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